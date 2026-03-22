Bayramın son günü İstanbul'da trafik durumu: Dönüş çilesi başladı

Bayramı sevdiklerinin yanında ve şehir dışında geçirenler İstanbul'a dönmeye başladı; Çamlıca gişelerinde trafik durma noktasına geldi. Kent genelinde trafik yoğunluğu 17.30 itibariyle yüzde 60 olarak kaydedildi. İBB Trafik yoğunluk haritasında Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 60 olarak ölçülürken, Anadolu Yakası’nda bu oran yüzde 65’e ulaştı. Çamlıca gişelerinde Edirne istikametinde yoğunluk oluştuğu görüldü. Akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğu daha da arttı.

Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar trafikte beklemek zorunda kaldı. Diğer yandan Ankara istikametinde trafik yoğunluğunun az olması dikkat çekti.Saat 16.00 sıralarında kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.