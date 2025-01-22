Bayramov'dan Bakan Fidan'a Kartalkaya'daki yangında ölenler için başsağlığı
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı arayarak Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Fidan telefonda görüştü.
Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında hayatını kaybedenler için Bakan Fidan'a taziyelerini ileten Bayramov, yangında yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.
Bu zor günlerinde kardeş Türkiye'nin yanında olduklarını ve acısını paylaştıklarını belirten Bayramov, böylesi bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni etti.
Bayramov, Azerbaycan'ın her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu belirtti.
Fidan da taziye ve destek için Bayramov'a teşekkür etti.