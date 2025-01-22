  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bayramov'dan Bakan Fidan'a Kartalkaya'daki yangında ölenler için başsağlığı
Takip Et

Bayramov'dan Bakan Fidan'a Kartalkaya'daki yangında ölenler için başsağlığı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı arayarak Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bayramov'dan Bakan Fidan'a Kartalkaya'daki yangında ölenler için başsağlığı
Takip Et

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Fidan telefonda görüştü.

Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında hayatını kaybedenler için Bakan Fidan'a taziyelerini ileten Bayramov, yangında yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Bu zor günlerinde kardeş Türkiye'nin yanında olduklarını ve acısını paylaştıklarını belirten Bayramov, böylesi bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Bayramov, Azerbaycan'ın her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Fidan da taziye ve destek için Bayramov'a teşekkür etti.

Faciada ailesini kaybeden baba son anlarını anlattı: Elif dayanamadıFaciada ailesini kaybeden baba son anlarını anlattı: Elif dayanamadıGündem

 

Bakanlıktan açıklama: Bolu'daki otel yangınında yaralanan 39 kişi taburcu olduBakanlıktan açıklama: Bolu'daki otel yangınında yaralanan 39 kişi taburcu olduGündem

 

Gündem
Otelin ortağı da alevlerin içinde kalmış! "Ellerim kan ve cam içindeydi"
Otelin ortağı da alevlerin içinde kalmış! "Ellerim kan ve cam içindeydi"
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Bolu'daki yangına ilişkin tepki: "İstifa ediyoruz" demeyi öğrensinler
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Bolu'daki yangına ilişkin tepki
Faciada ailesini kaybeden baba son anlarını anlattı: Elif dayanamadı
Faciada ailesini kaybeden baba son anlarını anlattı: Elif dayanamadı
Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
Bakanlıktan açıklama: Bolu'daki otel yangınında yaralanan 39 kişi taburcu oldu
Bakanlıktan açıklama: Bolu'daki otel yangınında yaralanan 39 kişi taburcu oldu
Erkan Baş: Yalnızların birliğini kurmamız lazım
Erkan Baş: Yalnızların birliğini kurmamız lazım