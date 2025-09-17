  1. Ekonomim
Bayrampaşa Belediye başkan vekili seçiminin yapılacağı tarih belli oldu

İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Belediyesi'nde 'başkanvekili' seçiminin 21 Eylül Pazar günü saat 10.00'da yapılacağını duyurdu.

Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisi Belediye Başkanvekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00'da toplanacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; 'Hakkında rüşvet alma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan MUTLU İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarihli ve 2025/1310 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır.

Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 17.09.2025 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."

 

