Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları hastaneye kaldırıldı

Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları, sağlık problemleri nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 70 yaşındaki Kadıoğulları'nın sağlık durumuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, çeşitli ciddi rahatsızlıklarının bulunduğu belirtildi.

Tedavi süreci devam ediyor

Açıklamada, Kadıoğulları'nın kardiyoloji ve kalp-damar hastalıkları bölümüne sevk edildiği ve damar tıkanıklığı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ile beyin sapı kaynaklı myastenia gravis gibi sağlık sorunları yaşadığı ifade edildi. Tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi.