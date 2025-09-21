Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkanvekili seçiliyor

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi’nde “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu 26 kişi tutuklandı. Dosyada adı geçen 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belediye önünde dev ekran kuruldu

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Başkan Mutlu’nun yerine geçici yönetim için başkanvekili seçimi yapılıyor.

Başkanvekilliği seçiminde CHP'nin Bayrampaşa adayı İbrahim Kahraman, AK Parti'nin adayı İbrahim Akın oldu, seçim saat 10:00 itibariyle başladı.

Fotoğraf: Eski AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner ve İbrahim Akın

Güvenlik gerekçesiyle halk içeri alınmadı ancak belediye bahçesine kurulan dev ekranda seçim süreci anbean takip ediliyor.

Seçim öncesinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı protesto edildi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, tutuklanan Hasan Mutlu’nun yerine yapılacak başkanvekili seçimi için geldiği Bayrampaşa Belediyesi önünde protesto edildi.

Kaynak: X - @alimacit_

İkinci tura geçildi

Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçiminde AK Parti'li üye 19, CHP’li üye 18 oy aldı. Üçte iki çoğunluk sağlanmadığı için ikinci tura geçildi.

İkinci turda da 26 sayısına ulaşılamazsa üçüncü turda en çok oyu alan seçimi kazanacak.

Üçüncü tura geçildi

Bayrampaşa Belediye Başkanvekili ikinci tur seçimlerinde AK Parti'li üye 18, CHP’li üye 18 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı. 26 salt çoğunluk sağlanmadığından üçüncü tura geçildi.

Bir oy yanlış atıldığı için geçersiz sayıldı. Bir tane fazla oy çıktı. Bir oy pusulasının önceden mühürlendiği tespit edildi.

Saat 12:15 itibarıyla üçüncü tur sona erdi. Oy sayımı yapılıyor.

Güncellenecektir

CHP'de istifalar dengeleri değiştirdi

Son dönemde partiler arası geçişler ve istifalar CHP’nin meclis aritmetiğini değiştirdi. Belediye Meclis Üyeleri Murat Salman, İbrahim Soytürk ve son olarak Kerem Güler’in istifasıyla CHP’den ayrılanların sayısı 5’e yükseldi. Bu üyeler bağımsız sıfatıyla görevlerine devam ediyor.

Belediye Meclis'inin yeni tablosu

Toplam 37 sandalyeden oluşan Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde CHP’nin üye sayısı 17’ye geriledi. Buna karşılık AK Parti’nin 12, MHP’nin 3 ve bağımsızların 5 sandalyesi bulunuyor. Böylece muhalefet bloku 20 üyeyle meclis çoğunluğunu eline geçirmiş oldu.