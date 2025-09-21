Bayrampaşa Belediyesi CHP'de kaldı: Özgür Özel'den ilk yorum geldi

  1. Ekonomim
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği'ne CHP'li İbrahim Kahraman'ın seçilmesine ilişkin, "CHP Grubunun sımsıkı durması ve daha sonra da diğer tarafın bütün müdahalelerine rağmen bir üyenin vicdanı ile davranması sonucunda kuraya kaldı. Kurada da hak yerini buldu" değerlendirmesini yaptı.

Bayrampaşa'da başkan vekili seçimi dört tur içerisinde belirlenemedi.

Yapılan kura çekiminin ardından CHP'nin adayı İbrahim Kahraman, belediye başkanvekili seçildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayrampaşa Belediyesi'ndeki seçim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Kurada da hak yerini buldu"

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın yapıldığı salonda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Bayrampaşa’da büyük bir haksızlık, büyük bir kötü niyet ve bir siyasi kapkaç olayını CHP Grubunun sımsıkı durması ve daha sonra da diğer tarafın bütün müdahalelerine rağmen bir üyenin vicdanı ile davranması sonucunda kuraya kaldı. Kurada da hak yerini buldu" dedi.

"Zaten Bayrampaşa'da 20'ye 15 biz öndeyken, 5 tane belediye meclis üyemizi tutuklamak marifetiyle belediyeyi almaya çalıştılar" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Olmadı, başka operasyonlara giriştiler. Ama kura sonucunda hak yerini buldu. Bayrampaşa'ya bir başkanvekili seçildi CHP'li. AK Partili bir belediye başkanvekili bu hileyle seçilseydi içerideki belediye başkanımızın o kadar boş bir dosyayla içeride tutmaya devam edeceklerdi. Çünkü Tayyip Erdoğan, belediye başkanvekiline belediye başkanı muamelesi yapacaktı. Ve hakim, nasıl o belediyeyi tekrar AK Parti'nin elinden alıp CHP'nin geçmesine sebebiyet verecek bir tahliye kararını verecekti? Belediye Başkanımızın özgürlüğü açısından da çok önemlidir bu sonuç."

Özel, konuşmasını, "Hayırlı, uğurlı olsun. Kura ile de olsa hak yerini buldu" ifadeleriyle tamamladı.

