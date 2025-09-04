  1. Ekonomim
Bayrampaşa Belediyesi Meclisi’nde Ak Parti grubu salonu terk etti!

Bayrampaşa Belediyesi Meclisi'nde AK Parti grubu, söz verilmediği gerekçesiyle salonu terk etti

Bayrampaşa Belediyesi Meclisi'nde AK Parti grubu, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin CHP'li Meclis Üyesi'nin konuşup kendi üyelerinin konuşmasına izin verilmemesi üzerine salonu terk etti.

Bayrampaşa Belediyesi Meclisi eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili İbrahim Kahraman başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda yapıldı.

Özgür Çelik'in arkasında olduklarını söyledi

Mecliste CHP'li Meclis Üyesi Onur Topçu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına ilişkin kararı hakkında konuştu. Topçu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in arkasında olduklarını söyledi.

Gerginlik tırmandı

Bunun üzerine AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz da söz istedi. Meclis 1. Başkanvekili Kahraman ise Yılmaz yerine grup sözcüsünün veya grup başkanvekilinin kısaca konuşmasını, yoksa söz hakkı vermeyeceğini kaydetti.

Ali Cengiz Yılmaz ise hukukçu olduğunu ve hukuki süreçlerle ilgili hukukçuların konuşmasının daha doğru olacağını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Ali Altınkılıç, kendisinin ve grup sözcüsünün bu konuda konuşmayacağını, Meclis Üyesi Yılmaz'ın konuşacağını bildirdi. Karşılıklı yaşanan tartışmaların ardından Kahraman tarafından AK Parti'li Meclis Üyesi Yılmaz'a söz verilmemesi üzerine AK Parti grubu salondan ayrıldı. Meclis'te daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

