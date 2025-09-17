Bayrampaşa Belediyesi operasyonu: Gözaltına alınan MHP'liler partiden ihraç edildi!
MHP İstanbul İl Başkanlığı, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez'in partiden ihraç edildiğini duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyonu kapsamında gözaltına alınan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) üyeleri partiden ihracı edildi.
Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan 45 kişi arasında, MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ve Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez de bulunuyordu.
MHP İstanbul İl Başkanlığı, konuya ilişkin bugün (17 Eylül Çarşamba) yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ve Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez hakkında kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin işlemleri 13.09.2025 tarihinde başlatılmış olup süreç tamamlanmıştır."
Ne olmuştu?
45 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da yer aldığı 26 kişi dün tutuklanmıştı. Bugün ise Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.