  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bayrampaşa Belediyesi operasyonu: Gözaltına alınan MHP'liler partiden ihraç edildi!
Takip Et

Bayrampaşa Belediyesi operasyonu: Gözaltına alınan MHP'liler partiden ihraç edildi!

MHP İstanbul İl Başkanlığı, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez'in partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bayrampaşa Belediyesi operasyonu: Gözaltına alınan MHP'liler partiden ihraç edildi!
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyonu kapsamında gözaltına alınan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) üyeleri partiden ihracı edildi.

Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan 45 kişi arasında, MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ve Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez de bulunuyordu.

 MHP İstanbul İl Başkanlığı, konuya ilişkin bugün (17 Eylül Çarşamba) yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ve Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez hakkında kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin işlemleri 13.09.2025 tarihinde başlatılmış olup süreç tamamlanmıştır."

Ne olmuştu?

45 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da yer aldığı 26 kişi dün tutuklanmıştı. Bugün ise Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

Taliban WiFi kullanımını yasakladı! Gerekçesi şaşırttıTaliban WiFi kullanımını yasakladı! Gerekçesi şaşırttıDünya

 

Gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller hakkında tutuklama istemiGözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller hakkında tutuklama istemiGündem

 

Gündem
RTÜK'e sansür kurumu suçlamalarına ilişkin DMM'den açıklama
RTÜK'e sansür kurumu suçlamalarına ilişkin DMM'den açıklama
Hasan Mutlu: Tutuklanmamın tek nedeni AK Parti’ye katılma baskısına boyun eğmemem
Hasan Mutlu: Tutuklanmamın tek nedeni AK Parti’ye katılma baskısına boyun eğmemem
Bayrampaşa Belediye başkan vekili seçiminin yapılacağı tarih belli oldu
Bayrampaşa Belediye başkan vekili seçiminin yapılacağı tarih belli oldu
Leman iddianamesi kabul edildi! Sanıklar tutuklu yargılanacak
Leman iddianamesi kabul edildi! Sanıklar tutuklu yargılanacak
CHP'li Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde dengeler değişti: Kim önde? Kim istifa etti?
Bayrampaşa'da dengeler değişti: Kim önde? Kim istifa etti?
Gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller hakkında tutuklama istemi
Gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller hakkında tutuklama istemi