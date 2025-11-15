  1. Ekonomim
Bayrampaşa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Öztürk ve Baytaş Müdürü İlter tahliye oldu

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk ile Baytaş Müdürü Halil İbrahim İlter etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinin ardından tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

AA'da yer alan habere göre, Soruşturma kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Öztürk, ifadesinin ardından tahliye edildi.

