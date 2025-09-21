Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili kura ile belirlenecek

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi’nde “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu 26 kişi tutuklandı. Dosyada adı geçen 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AK Parti'nin adayı İbrahim Akın oldu

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Başkan Mutlu’nun yerine geçici yönetim için başkanvekili seçimi devam ediyor.

Başkanvekilliği seçiminde CHP'nin Bayrampaşa adayı İbrahim Kahraman, AK Parti'nin adayı İbrahim Akın oldu, seçim saat 10:00 itibariyle başladı.

Fotoğraf: Eski AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner ve İbrahim Akın

Güvenlik gerekçesiyle halk içeri alınmadı ancak belediye bahçesine kurulan dev ekranda seçim süreci anbean takip ediliyor.

Seçim öncesinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı protesto edildi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, tutuklanan Hasan Mutlu’nun yerine yapılacak başkanvekili seçimi için geldiği Bayrampaşa Belediyesi önünde protesto edildi.

Kaynak: X - @alimacit_

İkinci tura geçildi

Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçiminde AK Parti'li üye 19, CHP’li üye 18 oy aldı. Üçte iki çoğunluk sağlanmadığı için ikinci tura geçildi.

İkinci turda da 26 sayısına ulaşılamazsa üçüncü turda en çok oyu alan seçimi kazanacaktı.

Üçüncü tura geçildi

Bayrampaşa Belediye Başkanvekili ikinci tur seçimlerinde AK Parti'li üye 18, CHP’li üye 18 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı. 26 salt çoğunluk sağlanmadığından üçüncü tura geçildi.

Bir oy yanlış atıldığı için geçersiz sayıldı. Bir tane fazla oy çıktı. Bir oy pusulasının önceden mühürlendiği tespit edildi.

Seçim dördüncü tura taşındı

Saat 12:15 itibarıyla üçüncü tur sona erdi. Oy sayımı yapıldı.

Seçimin üçüncü turunda, AK Parti'nin adayı 18, CHP'nin adayı 18, bir oy geçersiz sayıldı. 20 salt oy sağlanamadığından dördüncü tura geçildi.

Dördüncü turda, en çok oyu alan Belediye Başkanvekili seçilecekti.

Seçim sonucu kura ile belirlenecek

Ancak seçimin dördüncü turunda; AK Parti'nin adayının oy pusulasında bir çizgi görüldü, CHP'nin adayının oy pusulasında ise adayın soyadı yanlış yazıldı.

Bu sonuçlar üzerine mecliste tansiyon yükseldi. Seçimin beşinci ve son tura kaldığı ilan edildi. Eğer yine eşitlik çıkarsa kuraya gidileceği belirtildi.

Fakat daha sonra Meclis Başkanı tüzüğü okudu ve direkt kuraya gidileceğini belirtti.

AK Parti Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz’ın “Sakın irademizi gasp etmeye kalkmayın” ifadelerinin ardından gerginlik yaşandı ve seçime kısa bir ara verildi.

Güncellenecektir

CHP'de istifalar dengeleri değiştirdi

Son dönemde partiler arası geçişler ve istifalar CHP’nin meclis aritmetiğini değiştirdi. Belediye Meclis Üyeleri Murat Salman, İbrahim Soytürk ve son olarak Kerem Güler’in istifasıyla CHP’den ayrılanların sayısı 5’e yükseldi. Bu üyeler bağımsız sıfatıyla görevlerine devam ediyor.

Belediye Meclis'inin yeni tablosu

Toplam 37 sandalyeden oluşan Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde CHP’nin üye sayısı 17’ye geriledi. Buna karşılık AK Parti’nin 12, MHP’nin 3 ve bağımsızların 5 sandalyesi bulunuyor. Böylece muhalefet bloku 20 üyeyle meclis çoğunluğunu eline geçirmiş oldu.