Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yapılacak: Mecliste son durum ne?

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi’nde “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu 26 kişi tutuklandı. Dosyada adı geçen 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dev ekrandan seçim izlenebilecek

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Başkan Mutlu’nun yerine geçici yönetim için başkanvekili seçimi yapılacak.

Bayrampaşa Belediye Meclisi, bugün saat 10:00’da toplanacak. Güvenlik gerekçesiyle halk içeri alınmayacak ancak belediye bahçesine kurulan dev ekranda seçim süreci anbean halka gösterilecek.

CHP'de istifalar dengeleri değiştirdi

Son dönemde partiler arası geçişler ve istifalar CHP’nin meclis aritmetiğini değiştirdi. Belediye Meclis Üyeleri Murat Salman, İbrahim Soytürk ve son olarak Kerem Güler’in istifasıyla CHP’den ayrılanların sayısı 5’e yükseldi. Bu üyeler bağımsız sıfatıyla görevlerine devam ediyor.

Belediye Meclis'inin yeni tablosu

Toplam 37 sandalyeden oluşan Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde CHP’nin üye sayısı 17’ye geriledi. Buna karşılık AK Parti’nin 12, MHP’nin 3 ve bağımsızların 5 sandalyesi bulunuyor. Böylece muhalefet bloku 20 üyeyle meclis çoğunluğunu eline geçirmiş