Bayrampaşa Belediyesi'nde CHP'li meclis üyesi Kerim Güler, istifa etti

Bayrampaşa Belediyesi'nde CHP'li meclis üyesi Kerim Güler, partisinden istifa etmesinin ardından meclis üyeliğinden de istifa etti. Böylece CHP Bayrampaşa Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğu kaybetmiş oldu.

"Yolsuzluk" soruşturmasından gözaltına alınan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 20 kişi tutuklandı, 16 kişi hakkındaysa adli kontrol kararı verildi.

Yerine yedek üye atanacak 

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Bayrampaşa Belediyesi’nde dün CHP’li 3 belediye meclis üyesi partilerinden istifa etmişti. Bunlardan Kerim Güler ayrıca belediye meclis üyeliğinden de ayrıldığını açıkladı. 

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde dün meclis üyesi İbrahim Soytürk’ün istifasıyla, CHP’den ayrılan meclis üyesi sayısı 4’e çıkmıştı.

Bugün meclis üyesi Kerim Güler'in partisinin yanı sıra meclis üyeliğinden de istifa etti. CHP, üyelikten istifa eden Kerim Güler'in yerine yedek üye ataması yapacak.

CHP, çoğunluğu kaybetti 

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde toplam 37 meclis üyesi bulunuyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, Bayrampaşa'da 22 meclis üyesi çıkarmıştı. Son istifaların ardından CHP'nin üye sayısı 18'e düşmüş oldu. Bağımsız meclis üyesi sayısı ise 4'e yükseldi. Belediye meclisinde 12 AK Parti, 3 de MHP üyesi bulunuyor.

Böylelikle CHP'li 18 meclis üyesine karşı, AK Parti, MHP ve bağımsız üyelerin sayısı 19'a yükselmiş oldu ve CHP Bayrampaşa Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğu kaybetmiş oldu.

