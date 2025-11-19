Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon: Baytaş A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selim Mataracı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında Bayrampaşa Belediyesi iştiraki Baytaş A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selim Mataracı tutuklandı.
Sözcü'den Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında Bayrampaşa Belediyesi iştiraki Baytaş A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selim Mataracı tutuklandı.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanmasına gerekçe gösterilen soruşturma kapsamında yeni gelişme var.
Hasan Mutlu'nun özel kalem müdürü tahliye olmuş, Mataracı ifadeye çağrılmıştı
Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında 13 Eylül’de Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Mutlu'nun Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk de operasyonda gözaltına alındı.
Öztürk, 16 Eylül’de Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte tutuklanan 26 kişiden biri olarak cezaevine gönderildi.
Tutuklama kararından yaklaşık 2 ay sonra Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk hakkında tahliye kararı çıktı. Sözcü'nün haberine göre Rıdvan Öztürk, “etkin pişmanlık” kapsamında tahliye oldu.
Öte yandan Öztürk’ün tahliyesinin ardından Bayrampaşa Belediyesi iştiraki Baytaş’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selim Mataracı'nın ifadeye çağrıldığı biliniyordu.