Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması: Ünlü baklavacı ve otel müdürü tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Marnas Hotel müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu baklavanın sahibi Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı.
Bayrampaşa Belediyesi oprasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Eylül 2025'te Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alınarak tutuklanmıştı.