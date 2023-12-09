Bayrampaşa'da 300 yataklı hastanenin ihalesi yapıldı

Bayrampaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Atila Aydıner'in Cezaevi Kentsel Dönüşüm Alanında 25 dönümlük arazide inşa edilecek 300 yataklı devlet hastanesine ilişkin paylaştığı bilgilere yer verildi.

Aydıner yaptığı açıklamada, vatandaşların farklı sağlık ihtiyaçları ve beklentileri çerçevesinde kapsayıcı bir sistem sağlamaya çalıştıklarını belirterek, halk sağlığına öncelik verme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Bayrampaşa halkının en önemli sorununu çözdüklerine dikkati çeken Aydıner, "Uzun yıllardır bekleyen devlet hastanesinin ihalesi bitti. Yakın zamanda inşallah temelini atıyoruz. 25 bin metrekare alan üzerine, 300 yataklı, modern bir devlet hastanesi inşa ediyoruz. Artık Bayrampaşa’da yaşayan halkımız herhangi bir rahatsızlıkta ilçe dışına çıkmasına gerek kalmadan kendi ilçesindeki hastanesine gidip tedavi olabilecek." açıklamasında bulundu.

Aydıner, 100 poliklinik ve yataklı 40 acil müşahede odası, 34 yoğun bakım ünitesi, 10 ameliyathane, 6 doğumhane ve 5 diyaliz merkezi ile hizmet verecek tam teşekküllü bir hastaneyi yakın zamanda Bayrampaşa halkının hizmetine sunacaklarını kaydetti.