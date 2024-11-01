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Bayrampaşa'da İBB aracı 8 araca çarptı: Çok sayıda yaralı var

Bayrampaşa’da Şehir Parkı Caddesi üzerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir aracın sürücüsü, yokuş yukarı çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç geri kayarak 8 araca çarptı ve hasar verdi. Kazada 5 kişi yaralanırken, olay yerine acil ekipler sevk edildi.

Haber Merkezi
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Bayrampaşa'da İBB aracı 8 araca çarptı: Çok sayıda yaralı var
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Bayrampaşa'da Şehir Parkı Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol bakım aracı, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla gelerek 8 araca çarptı.

Ekiplerin çalışması devam ediyor

Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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