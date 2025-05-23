Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışmasında çökme: 1 işçi göçük altında
İstanbul Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışmasında göçük meydana geldi. Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. 1 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi.
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İstanbul Bayrampaşa'da İSKİ ekiplerinin kanalizasyon çalışmaları sırasında çökme meydana geldi. Göçükte 1 işçi, toprak altında kaldı.
İSKİ'nin çalışmasında yol çöktü
Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde İSKİ'nin kanalizasyon çalışması sırasında yol çöktü.
Göçükte kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
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