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Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışmasında çökme: 1 işçi göçük altında

İstanbul Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışmasında göçük meydana geldi. Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. 1 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışmasında çökme: 1 işçi göçük altında
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İstanbul Bayrampaşa'da İSKİ ekiplerinin kanalizasyon çalışmaları sırasında çökme meydana geldi. Göçükte 1 işçi, toprak altında kaldı.

İSKİ'nin çalışmasında yol çöktü

Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde İSKİ'nin kanalizasyon çalışması sırasında yol çöktü.

Göçükte kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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