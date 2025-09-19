Bayrampaşa'da kritik seçim: Belediye CHP’den AK Parti’ye geçebilir mi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da olduğu 20 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı yolsuzluk suçlamasından tutuklanan Mutlu’nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Mutlu yerine 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10:00’da başkanvekili seçimi yapılacak.

Peki Bayrampaşa Belediyesi CHP’den AK Parti’ye geçebilir mi? Medyascope'tan Ali Deniz Çakır derledi.

İki CHP’li meclis üyesi istifa etti

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin ardından Bayrampaşa Belediyesi’nin meclis üye dağılımı şöyleydi: CHP 22, AK Parti 12 ve MHP 3.

9 Temmuz 2025’te Bayrampaşa Belediye meclis üyeleri Saki Teker ve Ali Karahasanoğlu CHP’den istifa ettiklerini duyurdu ve yollarına bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceklerini açıkladı. Bu istifalarla CHP’nin meclis üyesi sayısı 22’den 20’ye düştü.

Tutuklanan meclis üyeleri yerine ek üyeler yazıldı

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyonda tutuklanan başkan yardımcıları Atilla Özen ve Lütfi Kadıoğulları ile meclis üyeleri Öztürk Hocaoğlu, Kadri Yetişmiş ve Ersin Bilal’in meclis üyelikleri son buldu.

CHP İlçe Başkanlığı’nın başvurusu üzerine YSK, boşalan koltuklara listede bulunan sıradaki isimleri atadı. Dolayısıyla meclis üyelerinin tutuklanması mevcut aritmetiği etkilemedi.

Operasyonun ardından gelen peş peşe istifalar

CHP’li meclis üyesi Murat Salman Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyonun ardından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini ve yoluna bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğini açıkladı.

Murat Salman’ın ardından CHP’li bir diğer meclis üyesi İbrahim Soytürk de partisinden istifa edip yoluna bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğini söyledi. Bu istifaların ardından CHP’nin meclis üyesi sayısı 18’e düştü.

Partisinden de meclis üyeliğinden de istifa etti

CHP’li meclis üyesi Kerem Güler, 16 Eylül Salı günü partisinden istifa ettiğini açıkladı. Bu istifanın ardından CHP’nin meclis üyesi sayısı 17’ye düştü. Güler, daha sonra noter aracılığıyla yaptığı başvuruda meclis üyeliğinden de istifa ettiğini belediyeye bildirdi. İstifanın ardından, CHP’li yedek meclis üyesi asil olarak göreve başladı ve CHP’nin meclis üyesi sayısı yeniden 18’e yükseldi.

Bağımsız meclis üyeleri her şeyi belirleyecek

Bayrampaşa Belediyesi’nde şu anda 18 CHP’li, 12 AK Parti’li, 3 MHP’li ve 4 bağımsız meclis üyesi bulunuyor.

Bayrampaşa Belediyesi’nin kaderini CHP’den istifa eden bağımsız meclis üyelerinin oy tercihleri belirleyecek.