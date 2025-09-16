  1. Ekonomim
CHP'li Bayrampaşa’da Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP’li Meclis üyesi İbrahim Soytürk de istifa etti.

Bayrampaşa'da meclis dengesi değişiyor: Bir belediye meclis üyesi daha CHP'den istifa etti
Cumartesi günü yapılan operasyonda CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte gözaltına alınan 48 kişi bugün adliyeye sevk edildi. 

Sözcü TV muhabiri Muratcan Altuntoprak’ın aktardığına göre CHP’li meclis üyeleri Murat Salman’dan sonra İbrahim Soytürk de istifa etti.

Daha önce istifa eden iki meclis üyesiyle birlikte bu sayı dörde çıkmış oldu. Böylece Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde dengeler değişti.

Belediye AK Parti'ye geçebilir mi?

Buna göre CHP'nin 18 üyesine karşılık 15 AK Parti'li ve MHP'li üye yer alıyor. İstifa eden dört üye de an itibarıyla "bağımsız" durumda.

Böylece son operasyonda gözaltına alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılması durumunda belediyenin CHP'den AK Parti'ye geçme ihtimali bulunuyor.

Ne oldu?

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu isimler hakkında “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” iddialarından gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı’nın da bulunduğu toplam 48 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Cumartesi günü yapılan operasyonda Hasan Mutlu ile birlikte gözaltına alınan 48 kişi bugün adliyeye sevk edildi. 

