  3. Bayrampaşa'da tutuklu belediye başkanı Hasan Mutlu’nun fotoğrafları kaldırıldı, resmi hesaplardan takipten çıkarıldı
Bayrampaşa'da tutuklu belediye başkanı Hasan Mutlu'nun fotoğrafları kaldırıldı, resmi hesaplardan takipten çıkarıldı

Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekilliği için mahkeme kararı sonrası yenilenen seçimde, AK Parti’li İbrahim Akın'ın Başkanvekili olmasının ardından tutuklanan ve geçici olarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun görselleri belediye binasından kaldırıldı. Ayrıca belediye yönetimi, Mutlu'yu resmi hesaplardan takipten çıkardı.

Bayrampaşa'da tutuklu belediye başkanı Hasan Mutlu’nun fotoğrafları kaldırıldı, resmi hesaplardan takipten çıkarıldı
Bayrampaşa Belediyesi’nde mahkeme kararıyla iptal edilen seçim sonrası göreve gelen AK Parti’li yeni Başkanvekili İbrahim Akın’ın mazbatasını almasının ardından, tutuklu Başkan Hasan Mutlu’nun tüm görsellerinin belediye binasından indirildiği görüldü.

Geçici olarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun fotoğraflarının yer aldığı belediye hizmetlerine ilişkin afiş ve posterler ile binadaki bazı görseller kaldırılırken, yerine yeni Başkan Vekili İbrahim Akın’ın görselleri yerleştirildi.

Belediye'nin sosyal medya hesapları Mutlu'tu takipten çıktı

CHP’li Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi Seda Türkoğlu Çam, belediye yönetiminin, Hasan Mutlu’yu belediyenin tüm resmî sosyal medya hesaplarından takipten çıkardığını söyledi.

Uygulamayı “kayyum pratiği” olarak niteleyen Türkoğlu Çam, Belediye Başkanvekili İbrahim Akın’a “Hasan Mutlu’yu yeniden takip edin” çağrısı yaptı. Mutlu’nun tutuklu olduğunu, hakkında kesinleşmiş bir suç bulunmadığını ve iddianamenin hazırlanmadığını belirtti. yrıca belediyenin Instagram hesabının takipçi sayısının “41 bin 200 civarından 40 bin 500’e gerilediğini” aktardı.

İdare Mahkemesi kararı sonrası yeniden seçim yapılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47'nci maddesi uyarınca, 17 Eylül 2025'te geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı.

Mutlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından Başkanvekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025'te yapılan Meclis Toplantısı'nda CHP'li Meclis Üyesi İbrahim Kahraman Belediye Başkanvekili olarak seçildi ancak AK Parti'nin açtığı davada, İstanbul 8. İdare Mahkemesi başkanvekilliği seçiminin yürütmesini durdurdu. 

Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi, başkanvekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü yeniden seçim yapmıştı. 

