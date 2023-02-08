Baz istasyonlarına enerji jeneratörlerle sağlanıyor

M-TOD üye operatörlerin AFAD ve ilgili bakanlıklarla işbirliği halinde, bölge halkına en iyi hizmeti vermeye çalıştığını, bölgede oluşan enerji kesintilerinin iletişimi de etkilemediğini duyurdu.

M-TOD “Dağıtım şirketlerince bölgeye elektrik verilememesi, baz istasyonları için gerekli enerjinin jeneratörlerle sağlanmasını gerektiriyor. Enerji ihtiyacının karşılanması için operatörler tarafından bölgeye acilen 3 bin 485 adet jeneratör sevk edildi. Enerji iletimi konusundaki onarım çalışmaları hızla devam ediyor" açıklamasını yaptı.