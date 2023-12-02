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Bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Haber Merkezi
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Bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 08.00-12.55 saatlerinde yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

 