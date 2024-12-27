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Bazı illerde eğitime kar engeli: Hangi şehirlerde okullar tatil ?

Yurdun büyük bir kısmını etkisi altına alan soğuk hava ve yağışlı koşullar, eğitimi aksattı. Bazı ilde okulların tatil edildiği duyuruldu.

Haber Merkezi
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Bazı illerde eğitime kar engeli: Hangi şehirlerde okullar tatil ?
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Yurdun bazı bölümlerin soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bazı illerde okullara yarım gün ara verildi. 

Bitlis'te taşımalı eğitime yarım gün ara verildi

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde taşımalı eğitime yarım gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada, il merkezi ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde bugün öğleden sonra taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Muş'ta bir ilçede okullar tatil

Muş'un Bulanık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ilçe merkeze ve bağlı köylerde İl İdaresi Kanununu çerçevesinde öğleden sonra eğitime ara verildiği bildirildi.

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