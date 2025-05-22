Bazı kanunlarda değişiklikler yapılmasını içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Muş, görüşmelere başlanmadan önce CHP milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açtı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, teklifle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda yasal düzenlemelere gidildiğine işaret ederek, "Bu alanda daha önce gelen kanun teklifleri gibi bu teklif de başta Anayasa Komisyonu olmak üzere bazı komisyonları ilgilendiriyor. Bu teklifin ilgili komisyonlara gitmeden Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmesi doğru değil. Bu, çok yanlış bir usul." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da teklife ilişkin etki analizlerinin yeterli olmadığını savundu.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise AK Parti Grubu olarak yaptıkları değerlendirmede, teklifte yer alan, disiplinsizlikle ilişkilendirilen subayların TSK'dan çıkarılmasına dair cumhurbaşkanı yetkisi ile sahil güvenlik ve jandarma bünyesinde teğmen ve albay rütbesindeki personelin disiplin gerekçesiyle görevden ayrılmasına ilişkin 4'üncü, 9'uncu ve 10'uncu maddelerin önergeyle geri çekilmesinin uygun olduğuna kanaat getirdiklerini bildirdi.

"TSK personelinin bekleme sürelerinin esnek şekilde yönetilebilmesi önem arz etmektedir"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, düzenlemeye ilişkin Komisyon'da sunum yaptı.

Oğuz, toplam 35 maddeden oluşan teklifte, idari düzenlemelerle ilgili olmak üzere, teşkilat isimlerinin güncellenmesi, Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen idari yetkilerin kanunla yeniden ihdası, personel rejimine ilişkin düzenlemeler ve yerel yönetimlerin kuruluş/kaldırılış süreçleri gibi başlıklar bulunduğunu dile getirdi.

Mustafa Oğuz, şöyle konuştu:

"TSK personelinin rütbe bekleme süreleri gibi durumlarda yapılacak işlemler, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda kanuni güvence altına alınmaktadır. TSK'nın etkinliğini ve disiplinini sürdürebilmesi, hızlı ve etkili karar mekanizmalarına sahip olmasına bağlıdır. Bu bağlamda, bekleme sürelerinin esnek şekilde yönetilebilmesi önem arz etmektedir. İnsani amaçlı mayın temizliği faaliyetlerinde kullanılacak ekipmanların yurt dışından vergisiz temin edilebilmesinin önü açılmaktadır. Bu kapsamda Ottava Sözleşmesi uyarınca ülkemizin taahhütleri yerine getirilirken gümrük muafiyetinin devamı, operasyonel kolaylık sağlamaktadır."

Teklifte yerel yönetimlerle ilgili önemli ve dikkatle hazırlanmış düzenlemelerin de yer aldığını anlatan Oğuz, belediye ve köy tüzel kişiliklerinin kurulması ve kaldırılmasına ilişkin süreçlerin yeniden tanımlandığını, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulma ve kaldırılma imkanlarının, Anayasa'ya uygun şekilde kanun temelli hale getirildiğini söyledi.

Oğuz, "Bu teklifin temel karakteri, yeni haklar veya yükümlülükler getirmekten ziyade mevcut yapının hukuka uygun hale getirilmesini sağlamak, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyum sağlamak ve idari işleyişin sürekliliğini temin etmektir." dedi. Komisyon'da daha sonra teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.