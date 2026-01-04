BBP Başkanı Destici: Maduro'ya yönelik hukuk dışı operasyonu kınıyorum

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "ABD'nin Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik hukuk dışı operasyonunu kınıyorum" ifadesini kullandı.

Destici, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bir ülkenin egemenliğini yok sayarak o ülkenin seçilmiş liderine yönelik yapılan girişimlerin, uluslararası hukuka açıkça aykırı ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Emperyalist anlayışın yaygınlaşmasının sadece bir bölge için değil bütün dünya için ciddi bir tehdit olduğunun altını çizen Destici, gücü elinde bulunduranların hukuku hiçe sayarak dünyayı kendi iradesine göre dizayn etmeye çalışmasının barış ve güvenlik getirmeyeceğini vurguladı.

Yaşanan bu tür olayların "güçlünün olağan bir eylemi" olarak görülmesinin insanlığın ve devletler tarihinin yüzyıllar boyunca oluşturduğu hukuk birikimini, barış ve güvenlik anlayışını yok sayacağına dikkati çeken Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yaklaşım adaleti değil gücü esas alan, hukuku değil zorbalığı meşrulaştıran bir anlayıştır. Böylesi bir anlayışın kabul görmesi uluslararası ilişkilerin kurallara dayalı bir düzen olmaktan çıkıp, yeniden taş devrine dönmesi demektir. Bu da yalnızca bir bölge için değil bütün dünya için istikrarsızlık, güvensizlik ve kaos anlamına gelir."

"Bu bir adalet arayışı değil, küresel zorbalıktır"

Birleşmiş Milletler'in derhal toplanarak uluslararası hukuku ihlal eden bu eyleme karşı gerekli tepkiyi net ve kararlı bir şekilde ortaya koyması gerektiğine işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Adalet, güçlülerin keyfine göre değil hukuka göre işletilmelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'ya kol kanat gereceksin, her türlü siyasi ve askeri desteği vereceksin sonra hakkında hiçbir uluslararası mahkeme kararı bulunmayan Venezuela Devlet Başkanını haydut yöntemlerle ülkesinden alıp yargılayacağını ilan edeceksin. Bu bir hukuk devleti refleksi değildir, bu açık bir çifte standarttır. Bu bir adalet arayışı değil, küresel zorbalıktır. Dünya bunu görüyor. Güçlüyü koruyup zayıfı hedef alan bu düzenin adı adalet değil, zorbalıktır. Hukuksuzluğa, emperyalizme karşıyız, adaletin ve hukukun yanındayız. ABD'nin Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik hukuk dışı operasyonunu kınıyorum."