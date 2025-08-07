BBP Başkanı Destici’den HAK-İŞ’e ziyaret

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ziyaret öncesinde Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine dair değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret kapsamında yeni imzalanan Kamu işçisi zammı, çalışma hayatına dair güncel gelişmeler, emekçilerin hakları, sendikal mücadelenin önemi ve sosyal adaletin güçlendirilmesine yönelik politikalar ele alındı.

"İşçiler hakkı olanı yüksek oranda aldı"

BBP’nin kurulduğu günden bugüne kadar sendikalarla dirsek teması içinde olduğunu ifade eden Destici, "İşçinin, emekçinin, memurun, asgari ücretlinin, mevsimlik işçilerin yanında durmuştur. Bundan sonra da aynı şekilde duruşumuz devam edecektir. En son bir toplu sözleşme süreci yaşandı. Ben tüm sendika başkanlarını kutluyorum. Başarılı bir süreç yönettiler ve haklarını aldılar. Bazıları bu sözleşmeyi küçümsüyor ama sendikaların bu uğraşı sonucu işçiler hakkı olanı yüksek oranda aldı. Daha fazlasını almalarını ve daha iyi şartlarda çalışmalarını arzu ediyoruz. Yeni toplu sözleşmenin de işçiler, sendikalar, devlet, hükümet ve çalışma hayatı için hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Cumhurbaşkanımız Gazze konusunda çok hassas ve duyarlı"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere söz verdi.

"Cumhurbaşkanımıza davetleri, kabulleri ve nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Türkiye’nin hem iç hem dış gündemini değerlendirdik. Güzel, faydalı bir görüşme oldu. Görüşmemizde pek çok konu başlığı vardı. Başta Terörsüz Türkiye süreci, Suriye’deki gelişmeler, SDG’nin halen silah bırakmama inadı, Suriye Merkezi Hükümeti’ne tabi olmaması, oradaki Türkmenler’in durumu, Türkmenler’in Suriye Merkezi Hükümeti’nde yer alması gerekliliği, önümüzdeki süreçte kurulacak Suriye Halk Meclisi’nde yeteri kadar Türkmen milletvekilinin bulunması hakkında konuştuk. Cumhurbaşkanımız Gazze konusunda çok hassas ve duyarlı. Biz de Doğu Türkistan ve Gazze’ye karşı yapılan soykırımlara ve zulümlere net olarak karşı duran bir siyasi partiyiz. Yardım kuyruğuna girenleri İsrail öldürüyor. Bu zulümden artık Gazze’nin kurtulması gerekiyor."

"Türkiye’nin bir Göç ve İskan Bakanlığı’na ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz"

Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sene aile yılı. Nüfusumuz hızla düşüyor. Doğum oranları çok düşük seviyelerde seyrediyor. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımız bir yol açtı. Aile yılı ilan etti. Bununla ilgili genişletme yapılmalı. Bu sadece evlenenlere verilecek destekle çözülecek bir şey değil. Türkiye’ye baktığınız zaman sekülerleşen insanlarımızın evli de olsalar, varlıklı da olsalar önemli bir kısmının tek çocuktan fazla çocuk yapmadığını görüyoruz. O zaman başka teşvikler ya da başka çözüm yolları araştırmalıyız. Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri göç ve iskan meselesi. Bu konuyla ilgili bir Göç ve İskan Bakanlığı kurulmasını teklif ettik. Türkiye’nin bir Göç ve İskan Bakanlığı’na ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz."

"HAK-İŞ’in gücü Türkiye’nin gücüdür"

BBP ile uyum içinde çalıştıklarını belirten HAK-İŞ Başkanı Arslan ise Kamu Çerçeve Protokolü konusunda beklenti ve hedeflerini de Destici’ye anlattığını kaydederek, "BBP’nin genel politikadaki tutum ve davranışları ile HAK-İŞ’in genel tutum ve davranışlarındaki tutumların paralel olması bizi mutlu ediyor. Aynı anlayışı temsil eden bir duruş söz konusu. Konfederasyonumuzun kuruluşunun en temelinde millet iradesi yatıyor. Millet iradesinin yok sayıldığı her yerde HAK-İŞ karşısında yer almıştır. Millet iradesinin demokratik temsil yeri de TBMM’dir. Biz meclise yönelik tüm saldırılarda milletin iradesinin ve onun temsilcilerinin yanında yer aldık. Bundan sonra da bu çizgimizi devam ettireceğiz. HAK-İŞ’in gücü Türkiye’nin gücüdür. Çalışanların sorunlarına yönelik çözümler üretiyoruz, taleplerimizi ortaya koyuyoruz, eleştirilerimizi yapıyoruz, varsa iyi yapılanları takdir ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Türkiye’nin kaynak sorunu yok, paylaşım sorunu var"

Kamu Çerçeve Protokolü’nün zor bir süreç olduğunu aktaran Arslan, "Türkiye’nin aslında kaynakları var. Biz bunu nerden görüyoruz? Türkiye, uzun yıllardır büyümeye devam ediyor. 2024 yılında büyüme sayımız kişi başına düşen gayrisafi milli hasıladan aldığımız pay, dolar bazında 15 bin dolar. Bu yıl tüm olumsuzluklara rağmen 17 bin dolar düzeyinde bir milli gelir söz konusu. Bu aslında orta gelir grubunun üzerine çıktığımız bir Türkiye’den bahsediyoruz. Enflasyon göreceli olarak düşüyor, faizler düşmeye devam ediyor, istihdam artıyor, işsizlik oranları minimum seviyede. Tüm bunlara baktığımız zaman Türkiye’de iyi şeyler oluyor. Türkiye’nin kaynak sorunu yok, paylaşım sorunu var" dedi.