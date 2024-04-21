BBP Genel Başkanı Destici, iddialarla ilgili konuştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde, Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlerden sonra Başkanlık Divanı üyeleri, ardından belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini aktaran Destici, gelecek hafta ise tüm yetkili kurullar, belediye başkan adayları, belediye ve il genel meclisi üyelerinin katılımıyla geniş bir istişare toplantısı gerçekleştireceklerini belirtti.

Türkiye'nin seçimsiz 4 yılı olduğunu ifade eden Destici, "Bu süre içinde Türkiye'nin gündeminde önemli konular olacak. Yeni Anayasa başta olmak üzere. Çevremizde devam eden savaşlar, Türkiye'nin terörle mücadelesi, siyasetin gündem maddeleri bunların hepsini değerlendireceğiz. Partimizin, hareketimizin yol haritasını da belirleyeceğiz." diye konuştu.

Seçim sürecinde en çok kayyum uygulamasının konuşulduğunu belirten Destici, şöyle devam etti:

"Seçimin daha ateşi sönmeden Mardin'de, İstiklal Marşı'nın okutulmadığını gördük. Ne gördük? Diyarbakır'da, Türk bayrağının meclis toplantı salonundan kaldırıldığını gördük. Ne gördük, yine Diyarbakır'da, öldürülen teröristlerin heykellerinin yapılıp -demek ki önceden hazırlamışlar- hemen resmi açılışlarının yapıldığını gördük. Patnos'ta belediyeyi kaybedince belediye araçlarının parçalanarak satıldığını gördük. Bunlar ne kadar vatan, millet, din, devlet düşmanı olduklarını bu uygulamalarıyla da gösterdiler. Elbette vatandaşlarımız bundan rahatsızdır. Biz bundan rahatsızız. Devlet yöneticilerimiz de hükümetimiz de bundan rahatsızdır. Bu şekilde vatan, devlet, millet düşmanlığına devam ederlerse hukuk işletilecek ve karşılığını alacaklar, o koltuklarda asla oturmalarına müsaade edilmeyecektir ve edilmemelidir."

Hukukun yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Mustafa Destici, "Kayyumsa mutlaka ama mutlaka kayyum atanmalıdır. Geçmişte olduğu gibi belediye kadrolarının PKK sempatizanlarıyla teröristlerle doldurulmasına, devlet ve belediye kaynaklarının terör örgütlerinin emrine amade edilmesine, gençlerimin PKK sempatizanı yapılmasına, dağa çıkarılmasına, örgüte götürülmesine asla müsaade edilmemelidir." dedi.

"Katillerin yönettiği bir terör devleti"

Destici, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de 35 bin masumu öldürdüğünü belirterek, İsrail'in bunun hesabını vermesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in "katillerin yönettiği bir terör devleti" olduğunu vurgulayan Destici, "Dünyanın bu katliamcılardan, soykırımcılardan, çocuk, bebek, kadın ve masum katillerinden bir an önce kurtulması gerekiyor." diye konuştu.

Dünyada Gazze'nin hakkını en net şekilde savunan ülkenin Türkiye, Türk milleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Destici, bu konunun iç siyaset meselesi olarak kullanılmasının etik olmayacağını aktardı.