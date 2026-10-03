BBP Genel Başkanı Destici: Şehitlerimizin kanı unutulmaz, emaneti sahipsiz kalmaz

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Destici, Aktütün şehitlerinin 18. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Aktütün'de vatanı ve ay yıldızlı al bayrağı canı pahasına savunan 17 kahramanımızı, şehadetlerinin 18. yıl dönümünde rahmet, minnet ve sonsuz saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizin aziz hatırası, her türlü siyasi değerlendirmenin üzerindedir"

Milletin huzuru ve ülkenin bölünmez bütünlüğü uğruna ödenen bedellerin, Türkiye'nin geleceğine ilişkin her adımda gözetilmesi gerektiğini belirten Destici, şunları kaydetti:

"Milletimizin huzuru ve ülkenin bölünmez bütünlüğü uğruna en ağır bedelleri ödeyen şehitlerimizin aziz hatırası ile gazilerimizin sarsılmaz itibarı, her türlü siyasi ve konjonktürel değerlendirmenin üzerindedir. Devletimizin ve milletimizin varlık mücadelesinde ödenen bedeller, Türkiye'nin geleceğine dair atılan her adımda en temel pusulamız olmaya devam edecektir."

"En hassas ölçü, şehitlerimizin ve gazilerimizin hukukunun korunmasıdır"

Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe yürüme iradesini kıymetli bulduğunu ifade eden Destici, süreçlerin şehitlerin ve gazilerin hukukunu gözeterek yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Destici, "Bugün Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe yürüme iradesi elbette kıymetlidir. Ancak hangi süreçten, hangi siyasî zeminden geçilirse geçilsin; bu yürüyüşün en hassas ölçüsü, şehitlerimizin ve gazilerimizin hukukunun, hatırasının ve onurunun korunmasıdır" dedi.

"Barışın kıymeti, şehitlerimizin emaneti gözetilerek anlaşılır"

Barışın değerinin, uğruna bedel ödeyenlerin hatırasına sahip çıkılarak anlaşılacağını belirten Destici, "Çünkü barışın kıymeti, uğruna bedel ödeyenlerin unutulmasıyla değil; onların emaneti gözetilerek ve baştacı edilerek anlaşılır" değerlendirmesinde bulundu.

"Onlar ölü değildir; Allah katında diridirler"

Destici, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"3 Ekim 2008'de Aktütün'de şehit düşen 17 kahramanımızın kanı unutulmaz, emaneti sahipsiz kalmaz. Yüce Allah şehidinin hukukunu mutlaka korur. Çünkü onlar ölü değildir; Allah katında diridirler."