BBP Genel Başkanı Destici’den, Nur Dağı’nda Türk bayraklı mesaj

Destici, al bayrağın bin yılı aşkın süredir İslam’ın ve milletin sancaktarlığını yaptığını belirterek, bayrağa yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağını söyledi.

Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası önünde açıklamalarda bulunan Destici, “Türk bayrağı üç kıtada ilay-ı kelimetullah için dalgalanmaktadır. Bu bayrak on asırdan fazla bir süredir İslam’ın da sancağı olmuştur. Atalarımız, ecdadımız üç kıtada bu bayrakla at koşturdu. Buraya gelen hacılarımız, umrecilerimiz de bunu biliyor ve Türk bayrağına bu yüzden büyük bir saygı gösteriyorlar. Bayrağa yönelik saldırılar büyük bir ihanettir. Maalesef içimizdeki hainler hala bunu anlayabilmiş değil. Utanmazca, hayasızca, ahlaksızca büyük bir hainlik yaparak bu bayrağımızı indirmeye, çiğnemeye, yakmaya kalkıyorlar. Bu bayrağı yakanların gün geldiğinde yanacağını, bu bayrağı ayaklar altına alanların gün geldiğinde ayaklar altına alınacağını yani bu bayrağa uzanan ellerin kırılacağını da herkes bilsin. Geçmişte böyle oldu, bugün de böyle olacak yarın da böyle olacak. Allah bizleri imandan, Kur’an’dan ve al bayrağımızdan ayırmasın” dedi.