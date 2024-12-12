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BBP İlçe Başkanı aracında ölü bulundu

Karaman'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun, garajda park halindeki aracında hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Haber Merkezi
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BBP İlçe Başkanı aracında ölü bulundu
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Karaman'da, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 708. Sokak'ta yaşayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun'un (40), oturduğu binanın kapalı garajındaki aracında hareketsiz olduğunu gören yakınları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Egzoz gazından zehirlenip ölmüş olabileceği düşünülüyor

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Acaruygun'un cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acaruygun'un, çalışır durumdaki aracının egzoz gazından zehirlenip ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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