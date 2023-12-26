BBP Lideri Destici açıkladı: Asgari ücret kaç lira olacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için sona gelindi. Yarın gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor.

Son olarak Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2024 yılı asgari ücreti için aldığı duyumu paylaştı.

TGRT Haber'e konuşan Destici, "Asgari ücretle ilgili duyumum; 16-17 bin TL arasında. Bize göre 17 bin TL'nin altında olmaması lazım" dedi.

"Defaaten de dile getirdim" diyen Destici, şunları söyledi:

"Asgari ücret iki kere tespit ediliyordu. Bunun iki kere tespit edilmeye devam edilmesi gerekiyor. Çünkü enflasyon yüzde 40'larda, 50'lerde seyrettiği bir dönemde yılda bir kere asgari ücret tespit etmek, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmek anlamına gelir."

"Merkez Bankası'nın 2024 enflasyon tahmini yüzde 38-40" diyen Destici, şunları kaydetti: "Yurtdışı derecelendirme kuruluşlarına bakıyoruz, yüzde 50-53 görülüyor. iyelim ki yüzde 40-50 gerçekleşti. Yılın yarısı geldiğinde asgari ücret erimiş olacak."

17 binin üzerine de çıkabilir

Sürpriz beklentisi olduğunu belirten Destici, "Yılda bir kere belirlenme hedefleniyorsa enflasyon farkı da hesaplanarak yapılabilir. Daha yüksek, yani 17 bin TL'nin üzerinde bir rakam da çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belli tarihlerde toplanıyor.