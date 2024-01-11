BBP lideri Destici: Tabanı motive için Sivas Belediyesi bize bırakılmalı

Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen etkinlikte, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Gazetecilere kırmızı karanfil dağıtan Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Destici, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde oylarını 2019 yerel seçimlerine göre ikiye katlamayı hedeflediklerini belirtti. Cumhur İttifakı hassasiyetiyle hareket ettiklerini aktaran Destici, şöyle konuştu:

"AK Parti ile parti heyetlerimiz arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bizim geldiğimiz noktada elbette Sivas başta olmak üzere ve kendi adaylarımızla gireceğimiz iller ve yine kendi adaylarımızla gireceğimiz ilçeler ve beldeler olacaktır. Ama diğer taraftan Cumhur İttifakı ile birlikte işbirliği içerisinde gireceğimiz iller, büyükşehirler ve ilçeler de olacaktır."

Destici, hafta sonu Sivas'ta, Sivas ve bölge adaylarını açıklamayı planladıklarını, diğer adayların ise partilerinin 29 Ocak'taki 31'inci kuruluş yıl dönümü kutlamasında duyurulacağını bildirdi.

"Tabanının motive edilmesi lazım"

Sivas'ta kendi adaylarının desteklenmesi konusunda bir talepleri olup olmadığına ilişkin soruya karşılık Destici, böyle bir taleplerinin olduğunu ancak bunu bir pazarlık unsuru olarak konuşmadıklarını ifade etti.

Destici, "Büyük Birlik Partisi tabanının, camianın motive edilmesi lazım. Ve bunu motive edecek birinci şey de Sivas Belediye Başkanlığının Büyük Birlik Partisine bırakılması olur. Ondan sonra da özellikle tabanı yüksek olan ya da geçtiğimiz seçimlerde yüksek oy aldığımız, yarıştığımız ya da kazandığımız ilçeler başta olmak üzere bu ilçelerde de BBP adaylarının gösterilmesi şeklinde olur." diye konuştu.