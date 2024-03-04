BBP lideri Mustafa Destici trafik kazası geçirdi (Mustafa Destici'nin sağlık durumunda son durum)
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 kilometre kala kaza yaptı. 4 kişinin yaralandığı kazada, Destici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı.
Kaza, Tokat’ın Reşadiye ilçesine 15 kilometre kala yaşandı. Kazada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Destici’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.