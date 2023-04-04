BBP'den isim değişikliği kararı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı canlı yayında yaklaşan 14 Mayıs seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Destici, seçimlere BBP isminde değişiklik yapacaklarını söyledi. Destici, "BBP olarak bu seçimlerde logomuz aynı. Bugüne kadar BBP olarak kullanıyorduk, fakat bu seçimde Büyük Birlik Partisi'ni Büyük Birlik olarak kullanıyoruz." diye konuştu.

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un programında milletvekili listesi çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Destici, "Şu anda ortak liste yok, kendi listemizle katılıyoruz." dedi.

Destici, "BBP olarak kendi listelerimiz hazır. Bine yakın müracaat oldu. 81 ilde seçime katılacak şekilde hazırız. İttifak ve parti listesini YSK'ya sunmak için zaman var. Hedefimiz yüzde 4-5 oy almak. Biz grup kuracak milletvekili hedefliyoruz. Ben Ankara veya İstanbul'dan aday olabilirim." açıklaması yaptı.