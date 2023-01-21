BDDK Başkanı Akben'in ağabeyi hayatını kaybetti
BDDK Başkanı Akben'in ağabeyi Fahreddin Akben hayatını kaybetti. Akben'in cenazesi, yarın öğle vakti Kahramanmaraş Ulu Camii'de kılınacak namazın ardından defnedilecek.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in ağabeyi Fahreddin Akben yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, beyin ameliyatı olan Fahreddin Akben (69), Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde uzun süredir tedavi görüyordu.
Fahreddin Akben'in cenazesi, Kahramanmaraş Ulu Camii'de yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek.