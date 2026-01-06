BDDK’dan dolandırıcılık uyarısı: Yasal süreç başladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kurum adını kullanan sahte aramalara karşı vatandaşları uyardı.

BDDK’dan yapılan açıklamada, son dönemde bazı kişilerin Kurum yöneticileri veya personelinin adını kullanarak telefonla aramalar yaptığı ve çeşitli taleplerde bulunduğu yönünde bilgiler edinildiği belirtilerek, bu tür çağrılara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Yasal yollara başvuruldu

Konuya ilişkin olarak Kurum tarafından gerekli yasal yollara başvurulduğu belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, kuruluşların ve vatandaşların söz konusu dolandırıcılık girişimlerine karşı ihtiyatlı davranmaları ve herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından teyit edilmemiş aramalara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.