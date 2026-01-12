  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bebek Otel'de kaçak bölümler yıkılıyor
Takip Et

Bebek Otel'de kaçak bölümler yıkılıyor

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında arama yapılan Bebek Otel'de tespit edilen kaçak bölümlerin yıkımına başlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bebek Otel'de kaçak bölümler yıkılıyor
Takip Et

Daha önce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda arama yapılan Bebek Otel'de tespit edilen kaçak bölümler için yıkım kararının alınmasının ardından belediye ekipleri sabahın erken saatlerinde mekana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri, sabah saatlerinden itibaren oteldeki kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyor.

Bebek Otel'in kış bahçesinin yıkımı yapılıyor.

Altın tarihi zirvede, gümüş rekora göz kırpıyorAltın tarihi zirvede, gümüş rekora göz kırpıyorAltın Haberleri
Mevduat faizlerinde son durum: 400 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarMevduat faizlerinde son durum: 400 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarEkonomi
ABD Adalet Bakanlığı, Fed Başkanı Jerome Powell hakkında soruşturma başlattıABD Adalet Bakanlığı, Fed Başkanı Jerome Powell hakkında soruşturma başlattıDünya
Motorine zam gelecek: İşte 12 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam gelecek: İşte 12 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

 