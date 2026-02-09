Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın mal varlıklarına el konuldu

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında önemli bir karar alındı.

Savcılık, Yıldırım’ın mal varlıklarına “kuvvetli suç şüphesi” gerekçesiyle el konulmasını talep etti ve 8. Sulh Ceza Hakimliği bu talebi onayladı. Karar kapsamında Bebek Otel ile birlikte Yıldırım’a ait tüm mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/13211 sayılı soruşturma kapsamında, Şüpheli Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunması nedeniyle, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında kanun kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 09.02.2026 tarihinde verilen Resen el koyma kararının, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.02.2026 tarih ve 2026/885 değişik iş sayılı kararıyla onanmasına karar verilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.”