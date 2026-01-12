  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bebek Oteli'nin kaçak kısımları için yıkım çalışmaları başlatıldı
Takip Et

Bebek Oteli'nin kaçak kısımları için yıkım çalışmaları başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Bebek Hotel'in mevzuata aykırı ve kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen bölümleri için yıkım işlemlerini başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bebek Oteli'nin kaçak kısımları için yıkım çalışmaları başlatıldı
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Bebek Hotel'in mevzuata aykırı ve kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen bölümleri için yıkım işlemlerini başlattı.

Belediye ekipleri sabah saatlerinde otele geldi.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Altın tarihi zirvede, gümüş rekora göz kırpıyorAltın tarihi zirvede, gümüş rekora göz kırpıyorAltın Haberleri
Mevduat faizlerinde son durum: 400 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarMevduat faizlerinde son durum: 400 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarEkonomi
ABD Adalet Bakanlığı, Fed Başkanı Jerome Powell hakkında soruşturma başlattıABD Adalet Bakanlığı, Fed Başkanı Jerome Powell hakkında soruşturma başlattıDünya
Motorine zam gelecek: İşte 12 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam gelecek: İşte 12 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

 