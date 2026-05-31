Bebek Sahili'nde bir tekne alevlere teslim oldu
Bebek Sahili'nde 27 metre uzunluğundaki bir teknenin makine bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Diğer teknelerde bulunan vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.
Tekne alevlere teslim olurken, yangını söndürmek için diğer tekneler de seferber oldu. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgeye ihbar üzerine ekiplerin sevk edildiği öğrenildi.