  3. Bebek'in ünlü pastanesinin yıkımına başlandı
Beşiktaş Bebek'te bulunan Baylan Pastanesi'nin kaçak bölümlerinin yıkımına başlandı. Kaçak bölümlerin yıkımına katılan ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.

İstanbul'da boğaz hattında bulunan kaçak yapıların yıkım çalışmaları sürüyor. Dün Bebek Otel'in kaçak bölümleri yıkılırken, bugün ise Beşiktaş'taki Baylan Pastanesi'nde çalışmalar başladı. İBB ekipleri sabah saatlerinde pastaneye gelerek inceleme yaptı.

Bebek'in ünlü pastanesinin yıkımına başlandı - Resim : 1

Kaçak bölümlerdeki çalışmalar havadan görüntülendi

Binanın imalathane olarak kullanılan ve yola bakan tarafındaki kaçak bölümler ekipler tarafından yıkılmaya başladı. Yıkıma katılan ekiplerin pastanenin kaçak bölümlerindeki çalışmaları havadan görüntülendi.

