Bebek'te sosyetik wafflecı Önder Şahin, 16 yaşındaki kıza istismar iddiasıyla tutuklandı

Bebek'te ünlülerin uğrak mekanı olan ünlü waffle işletmesinin sahibi Önder Şahin'in (43) geçtiğimiz mayıs ayında 2009 doğumlu bir kız çocuğuna karşı cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Kız çocuğunun durumu babasına anlatması ve ailenin şikayetçi olması üzerine Şahin, 25 Haziran'da gözaltına alınıp tutuklandı. Ancak geçtiğimiz hafta tahliye edildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre kızın babası İ.Ş. verdiği ifadede "Annemlere misafirliğe gittik. Kardeşimin eşi ile kızım burada bir şeyler konuşuyorlardı. Sonrasında kızım ve yengesi hastaneye gittiler. Geldiklerinde neden hastaneye gittiklerini sordum ve kızımı biraz sıkıştırdım" dedi.

İ.Ş.; kızının kendisine geçtiğimiz mayıs ayında Bebek'te parkta otururken tanımadığı bir şahsın (Önder Şahin) yanına gelerek Instagram adresini istediğini, kızının reddetmesi üzerine Şahin'in "Bari bir şeyler ısmarlayayım. Bir şeyler iç" dediğini aktardı.

"Kızımla zorla birlikte oldu"

Baba İ.Ş. ifadesini şöyle sürdürdü:

"Kızım da şahıstan kurtulmak için bu teklifini kabul etmiş. Sonrasında kızım, şahsın Bebek ile Arnavutköy arasında yer alan evinde çıplak bir şekilde uyanmış. Şahıs kızımı 'Olayı ailene söylerim' diye tehdit ederek 3 sefer daha zorla birlikte olmuş."

İ.Ş., "Ben bu şahsın ismini bilmemekteyim ancak Bebek'te kafesi olduğunu ve 30'lu yaşlarda olduğunu kızım bana söyledi. Kızımı istismar eden bu şahıstan davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Evinden silahlar çıktı

Babanın şikayeti üzerine Şahin, Bebek'te işletmesinin olduğu caddede gözaltına alındı. Şahsın evinde arama gerçekleştiren güvenlik güçleri, ruhsatsız silahlara da rastladı. Şahin, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne 'tutuklama' talebiyle sevk edildi.

Şahin, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan" adli kontrol alırken, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Silah savunması: 'Tehdit edildim'

Şahin, evinden çıkan ruhsatsız silahlarla ilgili kendini şu şekilde savundu: "Bir esnaf arkadaşımın paraya ihtiyacı doğdu. Bundan 2 yıl önce 2.5 milyon lira borç vermiştim. Parayı ödemediği için haciz yoluna gidildi. İşletmenin oğlu, dükkânıma beni 4-5 kez tehdit etmek üzere geldi. Ben yurt dışındaydım. Korktum, kendimi korumak amaçlı bu silahı edindim."

'Kendisini 19 yaşında tanıttı ve rızası vardı'

Şahin'in kız çocuğuna karşı gerçekleştirdiği iddia edilen eylemle ilgili avukatı tarafından yapılan savunmada; kız çocuğunun, kendisini farklı bir isim olan İrem ismiyle 19 yaşındaymış gibi tanıttığı ifade edildi.

Geçtiğimiz ocak ayından haziran ayına kadar bir ilişkilerinin olduğu, cinsel münasebetin kız çocuğunun rızası dahilinde olduğu belirtildi. İkili arasında duygusal bir birliktelik olduğunun ifade edildiği savunmada, bir benzinlik kamerasından da görülebileceği üzere aralarında duygusal bir ilişkinin olduğu ileri sürüldü.

Aile şikayetten vazgeçince serbest bırakıldı

Haziran ayında tutuklanan ünlü işletmecinin, geçtiğimiz 4 Eylül tarihinde aylık tutukluluk incelemesi kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün en yakın karakola imza verme şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen kararda, kız çocuğunun ailesinin şikâyetten vazgeçtiği vurgulandı. Olayla ilgili savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.