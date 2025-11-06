  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. BEDAŞ'a ait yer altı elektrik kabloları patlayarak alev aldı: Ekipler müdahale ediyor
Takip Et

BEDAŞ'a ait yer altı elektrik kabloları patlayarak alev aldı: Ekipler müdahale ediyor

İstanbul'un Küçükçemece ilçesinde BEDAŞ'a ait yer altı elektrik kabloları bir anda patlayıp yanmaya başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BEDAŞ'a ait yer altı elektrik kabloları patlayarak alev aldı: Ekipler müdahale ediyor
Arşiv
Takip Et

Olay, Küçükçekmece Halkalı Zeynebiye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (BEDAŞ) ait yer altı elektrik kabloları bir anda patlayarak yanmaya başladı.

Alevler park halinde bulunan bir otomobile de sıçradı. Otomobil alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"Yılda en az 10 sefer arıza veriyor"

BEDAŞ ekiplerinin 1,5 saat sonra geldiğini belirten esnaf Hanifi Çınar, "Dumanlar çıkıyordu. Aracın yanına geldim camı kırıp aracı kurtaracaktım kurtaramadım. BEDAŞ hiç gelmedi. İlk önce itfaiye geldi. 1,5 saat sonra BEDAŞ geldi. Yer altı kabloları aracı tutuşturdu. Burada da kalın bir kablo geçiyor ve yılda en az 10 sefer arıza veriyor. 4,5 sefer aynı şekilde elektrik kesintileri yaşıyoruz" dedi.

Hemşire 'iş yükünü azaltmak için' 10 hastayı öldürdüHemşire 'iş yükünü azaltmak için' 10 hastayı öldürdüDünya
Bakanlık tek tek açıkladı: Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi! İşte ürünlerBakanlık tek tek açıkladı: Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi! İşte ürünlerGündem
Motorine dev zam kapıda: İşte 6 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine dev zam kapıda: İşte 6 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıGündem
Rakam 32 bin TL'ye kadar çıktı! En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte rakamlar...Rakam 32 bin TL'ye kadar çıktı! En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte rakamlar...Ekonomi

 

Gündem
Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için genelge
Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için genelge
Uyuşturucu soruşturmasında 7 ünlüye takipsizlik kararı
Uyuşturucu soruşturmasında 7 ünlüye takipsizlik kararı
Kocaeli'nde Atatürk'ün ölüm yıldönümü için dua okutulacak
Kocaeli'nde Atatürk'ün ölüm yıldönümü için dua okutulacak
Son dakika... İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 gazeteci ifadeye çağrıldı
İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 6 gazeteci ifadeye çağrıldı
Jandarma Genel Komutanlığı'na (JGK) 29 sözleşmeli personel alınacak
Jandarma Genel Komutanlığı'na (JGK) 29 sözleşmeli personel alınacak
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak