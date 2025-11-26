  1. Ekonomim
  Bedelli askerliğe 2025'te 101 bin 212 kişi başvurdu
Bedelli askerliğe 2025'te 101 bin 212 kişi başvurdu

Bu yıl 328 bin 936 yükümlü silahaltına alınırken, bunlardan 101 bin 212'si bedelli askerliğe ve 5 bin 890'ı dövizli askerlik hizmetine başvurdu.

Bedelli askerliğe 2025'te 101 bin 212 kişi başvurdu
Milli Savunma Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2026 yılı bütçe sunumuna göre, 26 Haziran 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren Askeralma Kanunu'nun ardından, 3 milyon 814 bin 45 kişi askerlik hizmetine tabi tutuldu.

Bu yıl ise 328 bin 936 yükümlü silahaltına alınırken, bunlardan 101 bin 212'si bedelli askerlik ve 5 bin 890'ı dövizle askerlik hizmetine müracaatta bulundu.

Bedelli askerlik hizmetinden elde edilen 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira ile dövizle askerlik hizmetinden sağlanan 33 milyon 757 bin 242 euro ise Hazine'ye gelir olarak kaydedildi.

