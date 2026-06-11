Bedelli askerlik 500 bin TL'yi aşabilir

Bedelli askerlik ücretleri 3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek.

Hazine Maliye Bakanlığı bu yılın başında yılın ilk altı ayı için memur aylık katsayısını yaklaşık 1,39 olarak açıklamıştı.

Nisan ayında Meclis'ten geçen torba yasa düzenlemesiyle birlikte ise Askeralma Kanunu'nda değişiklik yapılarak bedelli askerlik gösterge ücreti 240 bin liradan 300 bin liraya çıkarıldı.

Bu düzenlemelerin ardından nisan-haziran arasında bedelli askerlik ücreti yaklaşık 416 bin liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini aylık %1,71 ve yıllık %32,61 olarak açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayı enflasyon beklentisi %1,52.

Enflasyon bu seviyelerde açıklanırsa bedelli askerlik ücretinin 480 bin- 510 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor.