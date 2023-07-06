Bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, 2019 yılında "modern, esnek, öngörülebilir ve sürdürülebilir yeni bir askerlik sistemi"nin hayata geçirildiği ifade edilerek, bu çerçevede bedelli askerlik uygulamasının da sürekli hale getirildiği belirtildi. Kaynaklar, ücret konusunda bir tartışma olmaması için bedelli askerlik ücretindeki artışın memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini belirtti. Kaynaklar, sistemin hayata geçirildiği 2019’dan bugüne kadar bedelli askerlik uygulamasına başvurunun sürekli arttığını da vurguladı.