Bedelli askerlik ne kadar 2026; Bedelli askerlik yeni yılda kaç TL olacak? soruları araştırılıyor. Yeni yılda askere alınacak olan gençler bedelli askerlik yapmanın yolunu ararken güncel rakamları da araştırıyor.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR 2026

2025 yılı Kasım ayında uygulanmakta olan bedelli askerlik ücreti, Milli Savunma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelere göre güncellenmiş durumda. Bu kapsamda, 1 Temmuz – 31 Aralık 2025 dönemi için memur aylık katsayısı 1,170211 olarak belirlenmiş, bunun karşılığı olarak bedelli askerlik bedeli 240.000 × 1,170211 = 280.850,64 TL olarak açıklanmıştır.

Yılın ilk yarısında (Ocak – Haziran 2025 dönemi) geçerli tutar ise memur aylık katsayısı 1,012556 olarak tespit edilmiş ve bu doğrultuda bedelli askerlik ücreti 240.000 × 1,012556 = 243.013,44 TL olarak uygulanmıştır.

2025 yılı Kasım ayında bedelli askerlik başvurusunda bulunacak yükümlüler için geçerli bedel 280.850,64 TL’dir. Bu tutar, başvuru yapılan ve ödemenin yapılacağı dönemin memur aylık katsayısına göre değişiklik gösterebilmekte; 30 Haziran’a kadar yapılan başvurular için ilk yarı tutarı geçerli olurken, 1 Temmuz sonrasındaki başvurular için yukarıda belirtilen artış yansımaktadır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki bedelli askerlik tutarına aylık ek bedel de eklenmiştir: “yoklama kaçağı / bakaya” konumundaki yükümlüler için aylık ek bedel 3.500 × 1,170211 = 4.095,74 TL olarak belirlenmiştir.

BEDELLİ ASKERLİK YENİ YILDA KAÇ TL OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yılın ilk yarısı için belirlenen bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte rekor seviyeye ulaştı. 2025 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dilimde bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlülerin ödemesi gereken tutar netleşti.

Yeni hesaplamalara göre, 2025 yılının ilk yarısında geçerli olan bedel 243.013,44 TL olarak açıklandı. Bu rakam, bir önceki döneme kıyasla önemli bir artışı işaret ediyor. Bilindiği üzere bedelli askerlik ücreti, kanunla belirlenen 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılmasıyla bulunuyor ve yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında güncelleniyor.