  Bedelli askerlik yerleri için tarih belli oldu: MSB açıkladı
Bedelli askerlik yerleri için tarih belli oldu: MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruyla birlikte, 2026 yılı bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

2026 yılında bedelli askerlik yapacak olan yükümlülerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor.

22 Ocak tarihinde duyurulacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruyla birlikte, 2026 yılı bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. İşte 2026 bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih. MSB yaptığı açıklamayla, bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının 22 Ocak tarihinde duyurulacağını söyledi.

2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

2025 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak uygulanıyordu. Bedelli askerlik ücreti 2026 yılı için 333 bin 89 liraya yükseldi.

