Bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihleri açıklanıyor! 2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün duyurusuyla beraber bedelli askerlik ile ilgili merak edilen soruların yanıtları belli oldu. 2023 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlülerin 2024 yılı celp ve sevk dönemleri ilan edildi. Bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak? 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının ilan edileceği tarih açıklandı. Yapılan açıklamada, "2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir." ifadeleri yer aldı.

2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanlığının 05 Ocak 2024 tarihli ve “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,760871 olarak açıklandı. 2024 yeni bedelli askerlik ücreti, memur aylık katsayısına göre 182.609,04 TL olarak belirlendi. Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şu şekilde:

08 Şubat 2024

07 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024