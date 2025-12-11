Beden eğitimi öğretmeni darbedildi: 2 öğrenci gözaltına alındı

Samsun’un Canik ilçesinde düzenlenen liselerarası futbol turnuvasında, bir beden eğitimi öğretmeni tribünden sahaya inen öğrenciler tarafından darp edildi. Olay, dün saat 11.30 civarında Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi ile Atakum Anadolu Lisesi arasındaki maç sırasında yaşandı; olayla bağlantılı iki öğrenci gözaltına alındı.

Öğretmen tedaviye alındı

Öğrenciler, beden eğitimi öğretmeni B.Z.’yi (53) darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, Gazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. B.Z.’nin sağ kaş üzerinde kanama ve elinde kırık olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 2 öğrenciyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.